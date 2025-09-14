Três pessoas morrem em acidente grave na MS-162 entre Sidrolândia e Quebra Coco

A rodovia ficou interditada até a conclusão dos trabalhos
Babalizando MS
Um grave acidente deixou três mortos na noite deste sábado (13) na rodovia MS-162, entre Sidrolândia e o distrito de Quebra Coco. A colisão frontal envolveu um Kia Cerato e uma caminhonete Chevrolet C14.
No carro estavam quatro ocupantes. Ramão Francisco, Paulina Cardoso e Sirley Lopes Cardoso morreram ainda no local, antes da chegada do socorro. Já Paulo Junior Oliveira dos Santos foi resgatado em estado grave e encaminhado para atendimento médico.
Na caminhonete havia três pessoas, todas socorridas com vida. Conforme informações do site local Babalizando MS, equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia estiveram no local para o atendimento da ocorrência e levantamento das causas.
Durante a perícia, a polícia encontrou latas de cerveja nos dois veículos. A rodovia ficou interditada até a conclusão dos trabalhos.
Os corpos das vítimas foram levados ao IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), em Campo Grande, com apoio da funerária.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Evento
Prefeitura de Jardim divulga cardápio escolar de setembro
Motociclista morre após acidente que deixou filha ferida em Jardim
Turismo
O Fórum reuniu mais de 200 participantes em quatro dias de palestras, workshops, feira cultural, visita técnica e premiação
Meio Ambiente
Ação acontece nesta sexta-feira (19) em celebração ao Dia da Árvore, comemorado em 21 de setembro
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS