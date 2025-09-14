Acessibilidade

14 de Setembro de 2025 • 14:19

Acidente

Três pessoas morrem em acidente grave na MS-162 entre Sidrolândia e Quebra Coco

A rodovia ficou interditada até a conclusão dos trabalhos

Redação

Publicado em 14/09/2025 às 09:15

Babalizando MS

Um grave acidente deixou três mortos na noite deste sábado (13) na rodovia MS-162, entre Sidrolândia e o distrito de Quebra Coco. A colisão frontal envolveu um Kia Cerato e uma caminhonete Chevrolet C14.

No carro estavam quatro ocupantes. Ramão Francisco, Paulina Cardoso e Sirley Lopes Cardoso morreram ainda no local, antes da chegada do socorro. Já Paulo Junior Oliveira dos Santos foi resgatado em estado grave e encaminhado para atendimento médico.

Na caminhonete havia três pessoas, todas socorridas com vida. Conforme informações do site local Babalizando MS, equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia estiveram no local para o atendimento da ocorrência e levantamento das causas.

Durante a perícia, a polícia encontrou latas de cerveja nos dois veículos. A rodovia ficou interditada até a conclusão dos trabalhos.

Os corpos das vítimas foram levados ao IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), em Campo Grande, com apoio da funerária.

