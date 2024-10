Tribunal de Contas promove série de oficinas para capacitação no sistema e-Sfinge

Divulgação

A partir do dia 25 de outubro, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul dará início a uma série de oficinas temáticas voltadas à capacitação no uso do sistema e-Sfinge que serão ministrados presencialmente e no modo EAD. O objetivo é auxiliar os profissionais no aprimoramento das rotinas de trabalho propostas pelo novo sistema, que será utilizado na gestão e fiscalização dos processos públicos.

Quatro oficinas estão programadas para os treinamentos, cada uma com a duração de quatro horas, focadas em diferentes áreas de atuação vinculadas ao e-Sfinge. As capacitações têm como público-alvo controladores internos do Estado e municípios, incluindo o Poder Legislativo, além do corpo técnico do TCE que atua em atividades relacionadas. Os cursos também estarão abertos a outros interessados na temática.

As oficinas vão ser serão realizadas entre os dias 25 de outubro e 29 de novembro, e vão abordar temas para a adaptação ao novo sistema de controle. Confira o cronograma:

• 25/10: Atos Jurídicos – Licitação, Licitações e Contratos

• 04/11: Planejamento Orçamentário

• 11/11: Execução Orçamentária e Registros Contábeis

• 29/11: Atos de Pessoal

A iniciativa busca complementar o conhecimento dos participantes sobre as funcionalidades do e-Sfinge, trazendo boas práticas para a aplicação do sistema em processos administrativos e contábeis. As oficinas serão fundamentais para garantir a capacitação adequada dos servidores, permitindo uma transição segura e eficiente para o novo sistema.

O e-Sfinge é uma plataforma tecnológica que visa modernizar e otimizar o controle das contas públicas, fortalecendo a transparência e a eficiência no uso dos recursos públicos.

A capacitação conta com a expertise dos auditores de controle externo, Ariene Castro, Denis de Souza, Lázaro Maxwel Borges, Anahi Philbois, Telma Yule Zaffanelli e o Analista de TI, Jonathan Aldori de Oliveira.

*Inscrições:

Presencial https://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/AcaoEducacionalPreMatricula/Criar/299

EAD https://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/AcaoEducacionalPreMatricula/Criar/300