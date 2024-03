Divulgação

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Bens, Serviços e Patrimônio, realiza leilão de bens móveis com início dos lances a partir da próxima quarta-feira, dia 13 de março, às 13h30 (horário local). O leilão será realizado nas modalidades presencial e on-line. Serão leiloados 95 lotes, totalizando 2.803 itens patrimoniais.

Estão disponíveis mobiliários diversos como estantes, armários de aço, cadeiras, ares condicionados (split e janela), climatizadores de ar, bebedouros e purificadores de água, equipamentos eletrônicos como notebooks, televisores, monitores, tablet e câmera fotográfica. Destaque para diversos lotes de CPUs.

Muitos bens encontram-se em bom estado de conservação, apenas não são mais utilizados pelo Tribunal de Justiça, tais como as estantes, armários e arquivos de aço que abrigavam os processos físicos. Com a era do processo digital, inclusive com a constante digitalização do arquivo físico do Poder Judiciário estadual, este mobiliário perdeu sua serventia para o órgão.

Alguns equipamentos são leiloados como sucatas, entre eles, os ventiladores e ares condicionados. Há também lote com eletrodomésticos diversos como geladeira, microondas, fogões domésticos e industriais.

O leilão presencial será realizado no auditório da ABO (Associação Brasileira de Odontologia de Mato Grosso do Sul), localizado na Rua da Liberdade, 836, bairro Monte Líbano, em Campo Grande, a partir das 13h30 (horário local).

Hoje é o último dia de visitação dos bens que se encontram no pátio da Casa de Leilões, na rua Jaboatão, 271 (próximo ao aeroporto), bairro Jardim das Reginas, até as 16h30. Vale destacar que é proibida a visitação no dia do leilão.

Os bens serão vendidos e entregues no estado de conservação e nas condições de funcionamento em que se encontram e sem garantia, podendo estar completos, quebrados ou com partes faltando, sem condições de testes, não cabendo ao Leiloeiro ou ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul e a Casa de Leilões, qualquer responsabilidade por problemas, defeitos ou reparos.

Não serão aceitas reclamações ou desistência posterior.