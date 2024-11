Tribunal de Justiça terá horário de expediente invertido nesta sexta-feira

Divulgação

Em virtude da cerimônia de entrega do Selo Jurisdição Eficiente, o expediente no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na próxima sexta-feira, 29 de novembro, será no período matutino, das 7 às 14 horas.

A administração do TJMS informa que as alterações foram necessárias para a melhor prestação jurisdicional.