Tribunal instala PID em Guia Lopes da Laguna

Divulgação

Encerrando a agenda no sudoeste do estado, o Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) Des. Sérgio Fernandes Martins instalou na tarde desta terça-feira (18), em parceria com a prefeitura local, o Ponto de Inclusão Digital (PID) em Guia Lopes da Laguna. O novo PID está localizado na Rua Clodomiro Vargas, 308.

No início deste ano o presidente do Tribunal definiu a instalação de todos os Pontos de Inclusão Digital necessários no estado até o final de agosto: "Pode parecer pouco, algo simples. Não são prédios luxuosos, mas o objetivo não é esse, mas sim atender a população que tem dificuldade de se deslocar até a sede de uma comarca e levar o Judiciário a todos os cidadãos”, afirmou o desembargador.

O prefeito de Guia Lopes da Laguna, Jair Scapini recebeu das mãos do presidente Sérgio Fernandes Martins o ofício e a cartilha da campanha para expansão do programa Família Acolhedora no município, que consiste no acolhimento temporário de crianças e adolescentes em residências familiares previamente selecionadas e capacitadas com a finalidade de garantir a atenção individualizada.

Sobre a instalação do PID o chefe do executivo municipal agradeceu à presidência do TJ pela preocupação em trazer melhorias para a comunidade de Guia Lopes da Laguna.

A juíza responsável pelo PID de Guia Lopes da Laguna, Melyna Machado Mescouto Fialho falou desta iniciativa da atual gestão do TJ: “uma semente que será cultivada à medida que a cooperação inter-institucional for sendo melhor utilizada no sentido de aprimoramento desses recursos. Por meio da sala poderão ser ouvidas pessoas que estarão participando de audiências, então não precisarão se deslocar até Jardim. Costumamos dizer que os municípios são próximos, mas é tudo a partir de uma perspectiva. Até o deslocamento, muitas pessoas reclamam que é dificultoso, então essa sala é uma forma de aproximar o Poder Judiciário e a população de Guia Lopes da Laguna”

Os Pontos de Inclusão Digital são estruturas físicas e tecnológicas adequadas para a realização de atos processuais. Suas instalações ocorrem em localidades onde não há um fórum da justiça estadual em funcionamento.

Essa iniciativa representa um avanço significativo para a população, permitindo que mais pessoas alcancem os serviços judiciais, promovendo a igualdade de acesso à justiça.

Outra medida adotada pela administração do TJMS é a renovação dos computadores utilizados por juízes e servidores. Com a substituição destes equipamentos, o Tribunal decidiu doar as máquinas que estão em perfeito estado de uso e podem fazer diferença para muitas instituições. Durante a solenidade de instalação do novo PID, foram doados computadores para a APAE.

O evento em Guia Lopes da Laguna contou com a presença do juiz auxiliar da presidência, Mário José Esbalqueiro Junior, da juíza de Jardim, Penélope Mota Regasso e autoridades locais.

Etapa de integração - Nos dias 17 e 18 de junho o presidente do Tribunal de Justiça, Des. Sérgio Fernandes Martins percorreu os municípios de Ponta Porã e Jardim, realizando o segundo Gabinete de Integração nas comarcas além de entregar dois novos PIDs em Antônio João e Guia Lopes da Laguna.

Em cada novo circuito são implantados novos serviços, aperfeiçoada a infraestrutura tecnológica, física, pessoal e a parceria com demais órgãos públicos promovendo uma administração descentralizada e preocupada em melhorar todas as unidades judiciárias em funcionamento no estado.