Trilha fica submersa por rio de águas cristalinas em Jardim

Essa foi a quarta vez que esse fenômeno aconteceu no local / Divulgação

O Recanto Ecológico Rio da Prata,e m Jardim, se transformou em um cenário raro por conta das fortes chuvas registradas nas últimas semanas, em Mato Grosso do Sul.

As fortes chuvas registradas na última semana em Jardim, uma das regiões turísticas de Mato Grosso do Sul, transformou

Uma trilha ficou completamente submersa pelas águas, no rio do Olho D’água.

Segundo o site CNN, o fotógrafo Mateus Alexandre, que trabalha na área, fez o percurso da trilha debaixo d’água.

Conforme Recanto, essa foi a quarta vez que esse fenômeno aconteceu no local.

“Os meses de janeiro a março costumam ser chuvosos na região, porém esse ano foi muito mais intenso. Na data do fenômeno, os turistas que já estavam com passeio marcado, tiveram a oportunidade de passar pela Trilha Submersa”, segundo a administração do Rio da Prata.

Alguns pontos do rio ficaram submersos a 3 metros acima do considerado normal e em outro, a profundidade foi maior ainda, com 5 metros.