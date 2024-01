CNC prevê crescimento de 7,3% em fechamento do turismo para 2023

Pontos turísticos / Divulgação

Ao longo do ano passado, o Turismo foi registrando números positivos e demonstrando o real aquecimento da atividade no País. Nova projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) indica que 2024 fechará com um crescimento de 7,3% em relação a 2023.

Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, 2023 foi um ano de reconstrução no turismo. “Saímos de um período difícil para o setor e fechamos o ano passado com números excelentes. Apostamos numa política pública assertiva, que movimenta a economia e promove nossos atrativos turísticos. Para 2024, o trabalho continua com a meta de contribuir ainda mais para a economia do país”, destacou.

Para a temporada de Verão deste ano, a entidade também espera números positivos. Segundo a perspectiva da CNC, o Turismo deve movimentar R$ 155 bilhões durante a estação que termina em março. O número representa um aumento real de 5,6% em relação à temporada passada e a maior movimentação financeira do setor desde o início do levantamento, em 2012.

Carnaval 2024

Outra boa perspectiva para a aceleração do turismo neste ano é o carnaval brasileiro, uma época que tradicionalmente registra movimentação alta em todo o país. Dados da plataforma de viagens Decolar apontam que o interesse em conhecer o Brasil cresceu 114%, em comparação com o ano passado. Destinos como Maceió (AL), Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA) despontam como os favoritos, prometendo atrair um público animado em busca de experiências únicas durante o período do Momo.

O Ministério do Turismo conta com as iniciativas Conheça o Brasil Voando; Conheça o Brasil Realiza e Conheça o Brasil Cívico criadas com o intuito de estimular as viagens domésticas no país, por meio de ações como a ampliação da oferta de novos voos, oferta de linha de crédito específica para compra de produtos de viagem e também estímulo às viagens para a Capital Federal, em um movimento de valorização dos símbolos nacionais e da nossa democracia.