UEMS abre neste mês inscrições para cursos de línguas

UEMS / Divulgação/UEMS

O Núcleo de Ensino de Línguas da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) vai abrir, no dia 16 de janeiro, as inscrições para os cursos de Inglês, Espanhol e Francês.

As aulas, que começam a partir de 11 março de 2023, serão ofertadas nas modalidades online e presencial, na cidade de Campo Grande. Para saber quais são as turmas presenciais e online, acesse o site do NEL.

Os cursos são semestrais com carga horária de 45 horas, divididas em aulas de uma ou duas vezes por semana. Todos que concluírem os cursos terão direito a um certificado.

Para cada semestre letivo o pagamento é único, sendo R$380,00 para a comunidade externa e R$280,00 para os servidores e acadêmicos da UEMS.

A inscrição é feita no site do NEL. Basta preencher a ficha de inscrição disponível na página e enviar para o endereço nel.uems@gmail.com. Após receber as fichas, o NEL monta as turmas e, posteriormente, envia o link para gerar o boleto de pagamento. A inscrição é efetivada após o pagamento e envio do comprovante para o mesmo e-mail.

Todas as informações você obtém no site www.uems.br/nel ou no telefone 3901-1881