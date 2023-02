UEMS inicia ano letivo dia 9 de março

Os voluntários participarão de uma capacitação realizada no formato on-line, no dia 08 de março / Divulgação

Já os calouros do curso de Enfermagem de Costa Rica terão as primeiras aulas em 13 de março.

Os calouros dos cursos de graduação presencial da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) começam o ano letivo 2023 no dia 9 de março.

O calendário acadêmico foi publicado no dia 24 de fevereiro, e estabelece os prazos e datas para as atividades do ano letivo, e para as demais turmas.

Para mais informações sobre o horário das aulas o acadêmico deve entrar em contato com a coordenação do curso.

UEMS Acolhe

O Programa UEMS Acolhe, Acolhimento Linguístico, Humanitário e Educacional a Migrantes Internacionais, da UEMS, está com chamada aberta para voluntários que desejam colaborar com as novas turmas do curso de extensão 'Português para Migrantes Internacionais: Módulo Acolhimento', que começam na primeira quinzena de abril, nas cidades de Campo Grande, Dourados, Nova Andradina, Cassilândia e Corumbá.

Podem ser voluntários todos aqueles que tenham interesse em lecionar língua portuguesa para migrantes internacionais e que tenham disponibilidade para as aulas que, neste semestre, serão oferecidas na modalidade presencial.

As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de março (19h - MS).

O curso de Português para Migrantes Internacionais Módulo Acolhimento será realizado nas cidades de Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Dourados e Nova Andradina, entre os meses de abril e junho/2023, com duração de dez semanas e 60 h/a.

Os voluntários participarão de uma capacitação realizada no formato on-line, no dia 08 de março, às 19h (horário local MS). Em seguida, as cidades que oferecerão os cursos terão uma capacitação em formato presencial, conforme calendário estipulado pelo Programa:

Dourados

Data: 14 de março (terça-feira)

Horário: das 19h às 21h30

Campo Grande

Data: 15 de março (terça-feira)

Horário: das 19h às 21h30

Nova Andradina

Data: 16 de março (terça-feira)

Horário: das 19h às 21h30