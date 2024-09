UEMS ofertará 2.637 vagas em 68 cursos de graduação para 2025

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) ofertará 2.637 vagas em 68 cursos de graduação para ingresso em 2025. As vagas são divididas em 50% para o Processo Seletivo Permanente UEMS 2025 – Histórico Escolar e para o Processo Seletivo Vestibular UEMS 2025, e outras 50% para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada).

Para o Processo Seletivo Permanente UEMS 2025 – Histórico Escolar estão disponíveis 708 vagas em 38 cursos e para o Vestibular são 641 vagas em 30 cursos. As inscrições iniciam na próxima segunda-feira (23).

As inscrições nos 38 cursos do processo por histórico escolar serão realizadas exclusivamente pela internet, entre as 9h desta segunda-feira e às 23h59 do dia 15 de janeiro de 2025 (horário oficial de Mato Grosso do Sul), no endereço eletrônico https://www.uems.br/pro-reitoria/proe/dind/permanente . O link do edital: https://www.uems.br/anexos/download/20536.

Não haverá cobrança de taxa de inscrição do candidato às vagas ofertadas pela UEMS. Para efetuar a inscrição, deve-se preencher o formulário de inscrição digital, informando a maior nota da disciplina de Língua Portuguesa entre as séries cursadas do Ensino Médio, considerando os dados constantes no histórico escolar do Ensino Médio (ou curso equivalente), ou a nota equivalente a pontuação da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, considerando os dados constantes no certificado do Ensino Médio, a partir da participação no ENCCEJA ou ENEM, conforme o item 5 deste edital, emitida pelas instituições certificadoras (secretarias estaduais de Educação ou institutos federais de Educação, Ciência e Tecnologia).