UFGD implanta projeto de prevenção ao abuso de álcool e drogas entre indígenas

A UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) está desenvolvendo um projeto para a prevenção do abuso de álcool e entorpecentes ilícitos entre a comunidade indígena de Dourados. Segundo a assessoria de imprensa da instituição, já foram realizados seis meses de reuniões e, a partir de fevereiro, começou a etapa das oficinas.

O ponto de vista da comunidade foi fundamental para o projeto. “Para fazer um projeto com esse objetivo era preciso primeiro ouvir os povos originários, saber qual a percepção que eles têm de prevenção e quais os fatores determinantes do uso de álcool e outras drogas. Dessa forma que foram criados os eixos do projeto”, detalhou a coordenadora do Cuidar, professora Gicelma Chacarosqui, docente da Faculdade de Comunicação, Artes e Letras da Universidade Federal da Grande Dourados (FALE/UFGD).

Denominado de Cuidar, o foco do projeto é a formação de multiplicadores do conhecimento sobre a temática, por meio de oficinas e cursos, no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) da Aldeia Bororó, na Escola Estadual Indígena Intercultural Guateka – Marçal de Souza e nas demais escolas indígenas que aderirem ao projeto.

As oficinas abrangem cinco eixos temáticos: Agroecologia - Saúde que vem da terra; Multimeios - Produção de material audiovisual; Empreendedorismo; Interculturalidade, saúde e bem-estar; e Linguagens, Direito e Cidadania.

A primeira foi a roda de conversa do eixo “Agroecologia - Saúde que vem da terra”, ocorreu em 10 de fevereiro, com a professora Zefa Valdivina, docente da Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais (FCBA) e que também coordena o projeto Cuidar. A próxima atividade será a Ação Social de Saúde Preventiva, de 9 a 11 de março, para a comunidade indígena, com as Ligas Acadêmicas do curso de Medicina da UFGD e os colaboradores do CRAS.

Além de professores e estudantes da UFGD, o projeto tem parceria com o campus de Dourados do Ifms (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), sob a responsabilidade do professor Nilton Ponciano, e com a prefeitura de Dourados, por meio das Secretarias Municipais de Educação e de Assistência Social.