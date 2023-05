UFMS abre inscrições de cursinho com aulas híbridas

No campus Aquidauana terá aula do cursinho / UFMS

A UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul), está com inscrições abertas para o cursinho que prepara estudantes para o vestibular. Os campus com vagas são Aquidauana, Nova Andradina, Coxim, Chapadão do Sul, Paranaíba e Três Lagoas. Não há cobrança de mensalidades, no entanto, os interessados devem pagar uma taxa de matrícula, no valor de R$ 400, até o dia 15 de maio.

Conforme o coordenador do Cursinho, Edivaldo Araújo, as aulas são ofertadas no formato híbrido, sendo às segundas, quartas e sextas no formato on-line com duas aulas diárias de uma hora e meia, e no formato presencial às terças e quintas-feiras das 19h às 21h.

“O cursinho mesmo já estando com as atividades em andamento, todas as aulas que já foram ministradas foram gravadas e foram disponibilizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Então, esses novos alunos não terão prejuízo, pois, podem verificar o seu tempo e assistir às aulas que já foram dadas e com isso poder se atualizar dos conteúdos que estão em andamento”.

Aos participantes são ofertados ainda atividades formativas e vocacionais além de monitoria no período vespertino.

Para saber mais sobre o cursinho clique aqui.