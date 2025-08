UFMS inicia café da manhã e prevê serviço em Aquidauana

O serviço já começou a ser disponibilizado nesta segunda-feira no câmpus de Campo Grande / Divulgação

Estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em Aquidauana devem, em breve, contar com uma novidade no Restaurante Universitário (RU): a oferta de café da manhã. O serviço já começou a ser disponibilizado nesta segunda-feira (4) no câmpus de Campo Grande, e a expectativa é de que ele chegue também a Aquidauana, Corumbá e Três Lagoas.

A reitora da UFMS, Camila Ítavo, acompanhou pessoalmente a estreia do novo serviço em Campo Grande. “Esta é uma proposta do nosso plano de trabalho e que felizmente vamos iniciar na Cidade Universitária. Tenho certeza de que em breve teremos o café da manhã em Corumbá, Aquidauana e Três Lagoas”, afirmou.