Último dia para pagamento da 2ª parcela do IPVA 2023 em Mato Grosso do Sul

Pagamento à vista do IPVA em 2023 segue com 15% de desconto aos motoristas / Chico Ribeiro

Atenção aquidauanensse, nesta terça-feira (28) é o último dia para os proprietários de veículos em Mato Grosso do Sul pagarem a 2ª parcela do IPVA 2023.

Foram lançados neste ano 923.339 boletos, número que corresponde a frota de veículos do Estado,

Para quem optou pelo parcelamento, os próximos vencimentos são em 31 de março, 28 de abril e 31 de maio.

Quem não recebeu ou perdeu o boleto, pode acessar a segunda via pelo canal de atendimento na internet: www.autoatendimento.ms.gov.br/ipva.

A arrecadação ajuda no desenvolvimento do Estado e dos Municípios. Do montante arrecadado, metade é destinado às prefeituras das cidades de onde o veículo foi emplacado.