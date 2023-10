Um homem morreu em acidente de caminhão, na serra de Maracaju

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), prestaram socorro em um acidente na serra de Maracaju, na manhã desta terça-feira (17). O acidente envolveu um caminhão tanque, carregado com piche, o motorista perdeu o controle do veículo e caiu na ribanceira.

Segundo a polícia, dois homens (ainda não identificados), estavam no caminhão e um ficou gravemente ferido, o outro veio a óbito no local. A vítima que apresentava sinais vitais foi encaminhada ao hospital de Nioaque, pela ambulância local.

A vítima fatal ficou no local, aguardando a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), para adotar os procedimentos cabíveis. Além disso, uma viatura da Partilha Rural de Nioaque, esteve no local para prestar auxílio.