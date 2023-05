Unei Dom Bosco é revitalizada por reeducandos do semiaberto da Capital

Divulgação

Foi entregue na tarde desta terça-feira, dia 30 de maio, a revitalização física da Unidade Educacional de Internação (Unei) Dom Bosco, feita com mão de obra de reeducandos do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira, regime semiaberto de Campo Grande.

Esta foi a primeira reforma realizada por meio da parceria entre a Coordenadoria das Varas de Execução de Medidas Socioeducativas (Covems), a 2ª Vara de Execução Penal (VEP) de Campo Grande e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). O ato solene também marcou o encerramento das oficinas de grafite ministradas aos internos da Unei, que coloriram os muros da unidade educacional com as técnicas aprendidas com dois artistas visuais.

A revitalização da Unei Dom Bosco foi executada nos mesmos moldes do "Revitalizando a Educação com Liberdade", projeto da 2ª VEP que utiliza mão de obra de reeducandos do regime semiaberto na Capital e recursos arrecadados com o desconto de 10% dos salários dos presos que trabalham, via convênio.

A reforma resultou em condições adequadas para o cumprimento das medidas socioeducativas por melhorar a estrutura precária, com pintura de todos os alojamentos, revitalização de toda parte elétrica, construção de coberturas metálicas, entre outras melhorias, tanto para os internos como para a equipe que trabalha no local.

Durante a solenidade de inauguração, a Desa Elizabete Anache, que responde pela Coordenadoria das Varas de Execução de Medidas Socioeducativas (Covems) e representou o presidente do TJMS, Des. Sérgio Fernandes Martins, destacou que a palavra sobre a ação desenvolvida na unidade foi respeito.

“Respeito com as pessoas que estão aqui, com as pessoas que desejamos que saiam diferentes, com quem está esperando por eles, as famílias, os amigos. Temos que respeitar os funcionários que trabalham no local, enfim, acredito que o respeito deve imperar e ele parte de coisas pequenas”, disse ela.

Parceiro da iniciativa, o juiz Albino Coimbra Neto explicou que a mão de obra dos presos em manutenção e reformas de órgãos públicos já é usada em grande escala em Campo Grande, não apenas nas 14 escolas públicas já reformadas pelo “Revitalizando a Educação com Liberdade”, mas também em empresas privadas, universidade, hospitais, parques, etc, gerando economia e rapidez na execução dos serviços.

Sobre a reforma da Unei, o juiz afirma que o único gasto público foi com o salário dos cerca de 18 reeducandos que trabalharam local. O valor para a aquisição dos materiais é resultante dos recursos arrecadados com o desconto do salário dos presos.

Em nome do secretário da Sejusp, Antonio Carlos Videira, falou Rafael Garcia Ribeiro, secretário Executivo de Justiça, que elogiou a antiga parceria firmada entre a Sejusp e o Tribunal de Justiça de MS.

Além da Desa Elizabete Anache e do juiz Albino Coimbra Neto, participaram da solenidade de inauguração o Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, supervisor da COVEP/GMF; o juiz Jorge Tadashi Kuramoto; da Vara da Infância e da Adolescência de Campo Grande e juiz corregedor da Unei Dom Bosco; a superintendente de Assistência Socioeducativa, Tatiana Rezende Nassar Cintra; o Secretário Executiva da Sejusp, Rafael Garcia Ribeiro, representando o governador do Estado; a coordenadora estadual do Programa Fazendo Justiça (CNJ/PNUD), Juliana Resende, os artistas que ministraram as oficinas, Victor Macaulin e Leonardo Mareco, entre outras autoridades e público em geral.

Quatro adolescentes que participaram das oficinas também se fizeram presentes na solenidade de inauguração. Após o descerramento da placa, o público presente acompanhou o resultado da revitalização, conduzidos pelo diretor da Unei Dom Bosco, Maurício Cezar, como também do trabalho de grafitagem nos diversos murais espalhados pela Unei.

Saiba Mais – A Unei Dom Bosco é a maior e mais antiga unidade do MS destinada à internação de adolescentes do sexo masculino, tendo seu início marcado com a criação do Estabelecimento de Guarda e Assistência para Menores Infratores (EGAMI), em 1988. Desde 1993, a Unei Dom Bosco está instalada na saída para Três Lagoas, onde atualmente estão 55 adolescentes.