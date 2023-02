União anuncia reformas na BR-262 e outras rodovias de Mato Grosso do Sul

Rodovia 262 / (Foto: Governo Federal)

O Ministério dos Transportes anunciou nesta terça-feira (7) reformas na BR-262, que vai de Três Lagoas a Corumbá. Serão cerca de 65 km recuperados conforme o Plano 100, além de outras rodovias que passam por Mato Grosso do Sul, a 267 e 376.

A pasta reforçou que o objetivo principal será garantir o bom escoamento da safra brasileira. A colheita da soja começa neste mês e prevê intensa movimentação de caminhões pelas rodovias brasileiras.

Estão previstas entregas, ordens de início, retomada de obra e licitação para novas contratações. A principal beneficiada será a BR-267, que vai de Bataguassu a Porto Murtinho, e terá mais de 200 km recuperados. O Governo Federal ainda não divulgou os km onde ocorrerão as melhorias.

Em 2020, foram entregues 16 quilômetros de terceira faixa na BR-262/MS, no Estado, no trecho localizado entre os km 60 e km 76 da rodovia, entre as cidades de Três Lagoas e Água Clara. Além disso, o Dnit(Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) concluiu mais 5 quilômetros de restauração da rodovia, entre os km 71 e 76.

Confira a lista de trechos que entraram no Plano 100: