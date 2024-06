União reconhece situação de emergência devido às queimadas em MS

Militares do Corpo de Bombeiros realizam combate

A partir de hoje (27), a União reconhece situação de emergência causada por incêndios florestais em 12 cidades de Mato Grosso do Sul, incluindo Aquidauana. A medida foi publicada no Diário Oficial da União.

Os municípios são: Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Corumbá, Coxim, Deodápolis, Douradina, Dourados, Naviraí, Nioaque, Porto Murtinho e Sidrolândia.

O fogo é mais intenso neste momento em Corumbá, Naviraí e Porto Murtinho. Corpo de Bombeiros e brigadistas do Ibama (Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis ), além dos de organizações não estatais, estão nas áreas de mata tentando impedir o avanço das chamas, conforme o Campo Grande News.

Em Corumbá, a área queimada já supera o tamanho de cinco cidades de Campo Grande, conforme dados do Lasa (Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais do Departamento de Meteorologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro).

O reconhecimento da situação de emergência permite que o Governo Federal envie recursos para o Estado de Mato Grosso do Sul reforçar o combate ao fogo. De acordo com anúncio feito ontem (27), R$ 100 milhões serão liberados para o e o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) atuarem nas regiões afetadas.