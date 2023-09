Unidades de saúde de Corumbá enfrentam instabilidade em energia

Queda de árvores mobilizam equipes / Corpo de Bombeiros

Unidades de saúde de Corumbá enfrentam instabilidades na energia elétrica e internet nesta quarta-feira, 13, reflexo do temporal.

Segundo a prefeitura, até o fim da manhã, a energia das Unidades de Saúde Humberto Pereira, Lúcia Maria e Walter Victório não havia sido totalmente restabelecida.

Os atendimentos do CAPSII Luiz Frageli foram suspensos e devem retornar na tarde de quinta-feira, 14. A UPA está sem internet mas os atendimentos seguem normalmente. "As medidas cabíveis já foram adotadas, e técnicos trabalham para a mais breve normalização, a Secretaria de Saúde conta com a compreensão de todos".

A Energisa informou em nota que a equipe recebeu reforço para atuar no reestabelecimento da energia elétrica em todos os bairros. As maiores ocorrências são de queda de árvores.

Em caso de necessidade, os moradores podem solicitar atendimentos para a Defesa Civil no telefone 0800 500 2019, para o Corpo de Bombeiros no 193 ou Samu no 192.