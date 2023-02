Uno bate de frente com caminhão e motorista morre na BR-262

Motorista do Uno não resistiu aos ferimentos / Você Repórter

Um homem, de aproximadamente 50 anos, morreu na noite deste sábado (11), na BR-262, próximo a Terenos.

Conforme informações repassadoas ao O Pantaneiro, a vítima do acidente dirigia um Fiat Uno e bateu de frente com um caminhão carregado com carvão.

Ainda segundo informações preliminares, o condutor do caminhão, que ia sentido Aquidauana, tombou no acostamento.

Segundo o Midiamax, o motorista do caminhão não se feriu e relatou que o condutor do Uno tinha saído do Posto Várzea Alegre e invadiu a contramão.

No Uno estava o motorista, que morreu, e um passageiro, de cerca de 30 anos, que conseguiu sair do veículo.

O socorro foi chamado, assim como a PRF (Polícia Rodoviária Federal).