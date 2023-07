Uno capota e motorista fica ferido no Centro de Ponta Porã

Motorista sofreu ferimentos leves / Midiamax

Um motorista sofreu ferimentos ao perder o controle da direção e capotar o Fiat Uno na Rua Marechal Floriano, no Centro de Ponta Porã, na manhã deste sábado, 8.

Por conta do acidente, o trecho ficou interditado, conforme o Jornal Midiamax. O condutor foi socorrido por equipes do Samu ((Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com ferimentos leves.