Vai passar pela BR-163? Confira trechos em obras nesta sexta-feira

Equipes em obras / (Foto: Divulgação)

Cerca de 13 trechos da BR-163 passam por manutenção nesta sexta-feira (24), em Mato Grosso do Sul. duas cidades contam com desvio de tráfego e sete estão com o sistema pare e siga, incluindo Campo Grande

Os condutores podem conferir o andamento dos trabalhos em tempo real, pelo site da CCR MSVia. As obras podem ser interrompidas em caso de chuvas. A orientação é que os motoristas se atentem às sinalizações, especialmente com os trabalhadores na pista.

Confira os trechos:

Pontos com desvio de tráfego:

Jaraguari – entre os km 516 e 512;

Dourados – entre os km 279 e 271;

Pontos com pare e siga: