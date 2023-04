Vai pegar a estrada? Confira as dicas do O Pantaneiro para quem vai viajar de carro no feriado

Governo do Estado

Feriado prolongado é sinônimo de período propício para viagem com a família. Porém, antes é preciso que haja planejamento para evitar contratempos e, os que vão sair de casa de carro, tenha cuidados básicos para ficar longe de problemas e acidentes.

Além de estar com a documentação do veículo regular, é importante que os condutores mantenham a manutenção do carro, moto ou camionete em dia. É fundamental planejar a viagem buscando evitar, na medida do possível, os horários de maior fluxo de veículos e estar atento às condições mecânicas do veículo.

Dirigir cansado ou com sono aumenta o risco do motorista de cometer erros, portanto é recomendável que a cada três ou quatro horas de viagem, se faça uma pausa para descanso ou o revezamento da direção do veículo.

O uso do cinto de segurança e da cadeirinha para crianças é imprescindível – esses equipamentos podem fazer a diferença em caso de acidente. Confira abaixo mais dicas:

Manutenção está em dia

Lembre-se de fazer a manutenção periódica do veículo e substituir as peças no tempo correto, mantendo os sistemas alinhados. Isso previne que o carro tenha problemas durante a utilização.

Fluídos de freio

Nunca pegue a estrada sem verificar as condições do freio. O fluído precisa estar no nível adequado e, se for constatado algum vazamento ou que o nível está baixo, é essencial fazer a reposição do fluído imediatamente.

Pneus, os faróis e as setas

Verifique a pressão correta dos pneus e lembre-se de que existe uma calibragem específica para cada marca e modelo. Confira se os faróis e as setas estão funcionando corretamente, para a segurança sua e dos demais condutores.

Água e ao óleo

Não pegue a estrada sem verificar os níveis da água e do óleo do carro. Se identificar marcas de vazamento, faça o reparo antes de iniciar a viagem. O óleo precisa estar no nível correto para que o motor funcione adequadamente. Já a água é a responsável por resfriar o motor e, por isso, deve ser mantida no nível indicado.

Excesso de peso

Leia o manual de instruções do veículo para não exceder o peso máximo indicado pela montadora. Quanto mais pesado o carro estiver, mais combustível ele gasta. Além disso, os pneus podem não responder da maneira correta durante as manobras.