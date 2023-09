Vai pegar a estrada no feriado? Veja dicas da PRF para uma viagem tranquila

Um terço dos acidentes envolvendo veículos pesados são causados por ultrapassagens imprudentes, segundo a PRF / Jornal O Pantaneiro

Esta semana será marcada pelo feriado do dia da Independência, na quinta-feira (7) e, com isso, a tendência é que o fluxo de viajantes que circulam pelas rodovias para destinos diversos aumente. Assim, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) disponibilizou uma série de dicas para preservar a segurança dos usuários nas rodovias.

Além das dicas, a PRF também intensifica as fiscalizações das rodovias, durante o feriado desta semana (o primeiro feriado do segundo semestre de 2023). As ações serão de prevenção de acidentes, enfrentamento à embriaguez no volante, controle de velocidade, fiscalização de ultrapassagens proibidas, devido uso do cinto de segurança, cadeirinhas para proteção de criança, uso do telefone celular ao volante, dentre outros.

“O objetivo maior é a redução de acidentes, ou até mesmo chegar a meta de zero acidentes. Esse é o nosso desejo, é o nosso objetivo, inclusive teremos uma equipe de reforço, tanto no dia 7 quanto no dia 10, sendo os dias com maior fluxo nas estradas”, explica Francinildo, agente da PRF.

A PRF conta que as ações preventivas são parte de atividades que visam a educação para o trânsito. Além disso, a polícia pretende aumentara a sua atuação no combate ao crime, em especial, por meio de abordagens focadas nas informações do serviço de inteligência do órgão.

Veja as dicas da PRF

Planejamento da viagem

O órgão de fiscalização informa que o motorista deve se informar sobre as distâncias que vai percorrer e das condições do tempo, se atentar aos pontos de parada, existência de postos de combustíveis e de restaurantes à beira da estrada. Além de não esquecer a documentação pessoal e do veículo.

A PRF lembra que o condutor deve programar paradas a cada 3 horas de viagem, já que, quem se expõe a muitas horas dirigindo pode ficar sujeito ao fenômeno da “hipnose rodoviária”, que faz com que o motorista, mesmo de olhos abertos, perca a percepção da realidade à sua volta. Ela vem acompanhada de sonolência, perda de reflexos e de força motora.

Dirigir cansado ou com sono aumenta o risco de o motorista cometer erros.

Outro ponto importante, destacado pela Polícia, é que o motorista busque evitar, dentro do possível, os horários de pico. Além disso, o condutor deve atentar-se às placas que indicam os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem.

Nos trechos em obras, o motorista deve reduzir a velocidade e obedecer a sinalização local. Os condutores também devem redobrar a atenção em cruzamentos e áreas urbanas.

Revisão preventiva

Providenciar a checagem do automóvel mesmo para pequenas viagens. Faróis acesos para ver e ser visto; pneus calibrados e em bom estado; motor revisado, com óleo e nível da água do radiador em dia.

Não esquecer de verificar a presença e estado dos equipamentos obrigatório, principalmente pneu estepe, macaco, triângulo e chave de roda, além dos limpadores de parabrisa e luzes do veículo.

Dez Dicas para Dirigir sob chuva

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, os próximos dias serão marcados por instabilidades climáticas em Mato Grosso do Sul e, com isso, há possibilidades de tempos chuvosos na virada do ano deste final de semana.

Veja abaixo as orientações da PRF para quem pegar chuva nas estradas.

1) Só ultrapassar com segurança: ultrapassagens indevidas e avanço de sinal dão causa a muitos acidentes graves. Sob chuva, não havendo redução na velocidade normal de tráfego, o tempo de frenagem é maior. Desse modo, sob chuva a ultrapassagem deve ser evitada e só realizada de forma segura e quando necessária.

2) Usar farol baixo sempre aceso: O uso do farol baixo durante o dia deixa seu veículo mais visível. Quando você acende os faróis, luzes vermelhas também se acenderão na parte traseira do veículo, e elas, em caso de chuva, são de extrema importância para evitar colisões.

3) Manter distância entre veículos em movimento: Manter distância segura entre veículos em condições de chuva torna-se ainda mais importante. Tal distância deve garantir ao motorista tempo hábil para que adote os procedimentos necessários enquanto dirige. Redobre o cuidado em curvas e frenagens.

4) Efeito aquaplanagem: fenômeno pelo qual os pneus não conseguem remover a lâmina de água e perdem o contato com o pavimento. A aquaplanagem ocorre pelo excesso de água na pista, velocidade demasiada e pneus com profundidade de sulco insuficiente.

Durante a aquaplanagem, a direção fica repentinamente leve tornando-se muito difícil de controlar o veículo.

Os procedimentos corretos nesse caso são:

a) segurar firmemente o volante, sem virar. Rodas viradas para um dos lados podem levar ao capotamento quando a aderência voltar a existir entre os pneus e a pista;

b) tirar o pé do acelerador e diminuir a velocidade, mas não frear bruscamente, pois se as rodas estiverem travadas no momento que voltar o contato dos pneus com a pista, o carro se desgovernará;

c) estabelecer um padrão seguro de velocidade para a situação.

5) Checar pneus e limpadores de pára-brisas: mantenha as palhetas de pára-brisas em bom estado. Faça a checagem antecipada de itens básicos como freios, fluídos, iluminação. Não insista em usar seu veículo se ele apresentar algum problema mecânico ou elétrico, mesmo que pareça simples.

Dê atenção especial ao estado dos pneus em tempos de chuva, pois além da perda natural de tração, seu desgaste excessivo comprometerá a dirigibilidade.

6) Desembaçar os vidros: mantenha os vidros limpos, desengordurados e desembaçados. Se o para-brisas embaçar, tente diminuir a temperatura interna do veículo. Ligue o ar-condicionado ou o ventilador e, se o veículo não dispuser desses recursos, deixe os vidros com uma pequena abertura para que o ar circule.

Esfregar as mãos sobre o vidro geralmente não resolve o problema. É mais aconselhável limpar o pará-brisa, internamente, com um jornal ou pano limpo.

7) Atenção a locais de travessia de pedestres: é corriqueiro os pedestres correrem sob chuva, atravessando ou andando à margem de pistas de rolamento, avenidas e ruas sem os devidos cuidados.

Para evitar atropelamentos uma boa dica é dirigir preventivamente, com extrema atenção e velocidade moderada, sobretudo, em locais nos quais há sinais visíveis da possibilidade de travessia de pedestres.

8) Evitar vias alagadas: evitar passar sobre poças ou lugares com acúmulo de água. Vias inundadas devem ser evitadas, pois podem esconder obstáculos, além de nem sempre permitirem estimar a profundidade.

Motoristas de veículos pequenos costumam observar a passagem dos maiores para avaliarem às condições de trafegabilidade. Esse critério é perigoso, considerando as diferentes características dos veículos. O excesso de água pode reduzir o desempenho do sistema de freios, causar a parada do motor e até danificá-lo.

9) Em caso de chuva forte: boa visibilidade é requisito de segurança. Se a chuva estiver muito forte, estacione seu veículo em local seguro, mas jamais pare sobre a via. Uma vez parado corretamente, deixe seu veículo visível, ligando seu pisca alerta enquanto aguarda a chuva diminuir ou passar.

Algumas pessoas, em situações de pânico, saem de seus veículos, colocando-se em extremo risco e ignorando o fato de que, muito provavelmente, não serão vistas por outros motoristas nessas situações. Mantenha a calma e avalie suas atitudes com prudência.

10) Cuidados específicos para veículos de duas rodas: com as chuvas, a dirigibilidade dos veículos de duas rodas torna-se mais difícil. Portanto, considerando a fragilidade desse tipo de transporte, a dica principal é a prudência e o respeito às regras de trânsito. Usar roupa apropriada, como capa ou macacão impermeável.