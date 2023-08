Veículos apreendidos têm dez dias para regularização antes de leilão

Divulgação

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) publicou editais de notificação de proprietários de veículos apreendidos e/ou recolhidos a mais de 30 dias no pátio das agências de Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Sidrolândia e Santa Rita do Pardo.

Dessa forma, os responsáveis pelos veículos deverão comparecer ao local para regularização da documentação e pagamento dos encargos devidos no prazo de 10 dias, a contar da publicação do edital de notificação.

O Detran reforça que o não comparecimento dos proprietários no prazo estabelecido implicará no leilão dos respectivos veículos, podendo ser levados a qualquer modalidade de Leilão: circulação com direito a documentação, sucata aproveitável para desmontagem e sucata inservível para reciclagem.

Após o leilão, caso o valor arrecadado seja insuficiente para a quitação dos débitos existentes no prontuário dos veículos, os responsáveis poderão ser cobrados judicialmente pelas dívidas remanescentes.