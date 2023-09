Pet também sofre com o calor extremo: veja como agir

Pixabay

As altas temperaturas que Aquidauana tem enfrentado colocam em risco não apenas a vida das pessoas, mas também seus fiéis bichinhos de estimação. A zootecnista, Mariana Santos, apresenta uma série de medidas que podem ser adotadas para garantir o bem-estar dos pets.

Com quase 150 milhões de animais de estimação, segundo o censo do Instituto Pet Brasil (IPB), de 2021, o Brasil é o terceiro país do mundo em números de animais domésticos. Na prática, esse número indica que cerca de 70% da população tem pelo menos um pet em casa, ou conhece alguém que tenha.