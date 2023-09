Veja dicas para se proteger da radiação UV

Os raios UV são danosos ao ser humano / (Foto: Arquivo)

Com as altas temperaturas e o alerta de ondas de calor que o estado de Mato Grosso do Sul enfrenta, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a incidência e intensidade dos raios ultravioletas (UV) tendem a aumentar, segundo informado pela meteorologia.

Segundo rezam os especialistas, os raios UV são nocivos à saúde, já que podem causar câncer de pele, envelhecimento precoce, queimaduras e cataratas.

Com esse cenário, veja como se prevenir:

Evite exposição ao sol nos horários entre 10h e 15h;

Tome cuidado com locais com muita areia ou água, pois essas superfícies refletem os raios UV;

Nunca se exponha ao sol sem ter protegido a pele como um creme protetor solar;

Prefira aqueles que protejam contra os raios UV-A e UV-B e apresentem fator de proteção solar (FPS) suficiente para evitar queimaduras;

Quando estiver sob o sol, use sempre boné ou chapéu para proteger a cabeça, e óculos escuros para proteger os olhos com lentes protetoras contra os raios UV.