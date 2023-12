Veja dicas para viagens de ônibus mais seguras neste fim de ano

Dicas para viajar ajudam passageiros / Bruna Aquino/ Comunicação Agems

Com a proximidade do Réveillon, muitas pessoas estão se preparando para viajar, tornando essencial redobrar os cuidados antes e durante a jornada, especialmente para aqueles que optam pelo transporte rodoviário. A Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul) desempenha um papel crucial ao estabelecer normas e fiscalizar a prestação de serviços pelas empresas de linhas regulares e de fretamento.

Carlos Alberto de Assis, diretor-presidente da Agência de Regulação, destaca a prioridade da segurança. "Precisamos tomar todo o cuidado possível, porque estamos falando de vidas. E eu sempre pergunto, quanto vale uma vida? Todos nós sabemos que uma vida não tem preço. Nós estamos aqui para regular e fiscalizar, a fim de oferecer o melhor serviço aos nossos cidadãos", afirma.

“Desde a compra da passagem em pontos oficiais até o cuidado ao escolher as empresas autorizadas pela Agems, cada precaução é valiosa. A atenção às normas estabelecidas pela Agência e a conscientização sobre a importância de relatar qualquer irregularidade contribuem significativamente para uma viagem mais tranquila”, explica a diretora de Transportes e Rodovias, Caroline Tomanquevez.

Se você pretende viajar, fique ligado nessas orientações valiosas para garantir viagens seguras e tranquilas neste período festivo:

Compra de Passagem:

-Adquira o bilhete somente em pontos oficiais de venda e com empresas cadastradas.

-Ao escolher grandes transportadoras, que têm pontos nos terminais, essa prática é segura.

-Se optar por vans ou micro-ônibus, certifique-se de que o transportador seja autorizado pela AGEMS, emitindo bilhetes e mantendo cadastro e vistoria do veículo atualizados.

Gratuidade:

-Operadores de transporte devem oferecer as gratuidades garantidas por lei.

-Nos ônibus, 2 poltronas grátis para idosos, 2 para pessoas com deficiência e 2 com 50% de desconto para idosos.

- Nos micro-ônibus, 1 poltrona grátis e 1 com 50% de desconto para idoso, e 1 poltrona grátis para pessoa com deficiência.

Não ao clandestino:

-Não viaje com transportadores clandestinos.

-Solicite ao motorista a verificação de documentos que comprovem seu registro e regularização.

Embarque Seguro:

-Afivele o cinto de segurança após embarcar.

-O risco de ferimentos em acidentes com ônibus é semelhante ao de carros de passeio.

-A Agems exige orientação verbal sobre o uso do cinto antes da saída.

Trajeto:

Em linhas longas, todos os passageiros devem estar sentados.

Denuncie empresas que vendem passagens acima da capacidade, sugerindo que os passageiros viajem em pé.

Turismo:

Empresas de fretamento turístico devem contar com transportadores credenciados pela Agência Reguladora.

Exija a Licença de Viagem Eventual/Turística para confirmar a regularidade da empresa.

Denúncias:

-Em caso de irregularidades, utilize a Ouvidoria da AGEMS.

-Entre em contato pelo WhatsApp (67)3025-9505 e fale com a atendente virtual Gegê.

-Pelo telefone 0800 600 0506, e-mail ouvidoria@www.agems.ms.gov.br ou preencha o formulário de reclamação no site da AGEMS.

A Agems disponibiliza canais eficientes para informações, dúvidas e reclamações, visando assegurar a qualidade e a segurança das viagens de ônibus durante o período de fim de ano.