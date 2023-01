Veja dicas simples para economizar energia elétrica no verão

Ilustrativa

O consumo consciente é um dos assuntos mais discutidos na sociedade e um dos pilares da Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul) no ambiente regulatório.

Na estação mais quente do ano há um aumento significativo no consumo de energia.

Essa ação gera consequências negativas tanto para o ambiente quanto para o bolso.

Por isso, saber como economizar energia é essencial para controlar os gastos e, sobretudo, reduzir os impactos na natureza.

Confira abaixo os cuidados para economizar energia em casa:

Chuveiro elétrico

• Tomar banhos mais curtos

• Manter o chuveiro desligado enquanto se ensaboa

• No calor, dar preferência a usá-lo com a opção frio

Ar-condicionado

• Não deixar portas e janelas abertas em ambientes com ar-condicionado

• Manter os filtros limpos

• Diminuir ao máximo o tempo de utilização do aparelho

• Escolha a temperatura certa no equipamento. Configure de acordo com o tamanho do ambiente a ser climatizado

Geladeira

• Não abra e feche a geladeira constantemente pois, além de danificar a borracha de abertura, permite a entrada de ar quente e faz com que o aparelho gaste mais energia para manter a refrigeração

• Nunca colocar alimentos quentes dentro da geladeira

• Deixar espaço para ventilação na parte de trás da geladeira e não utilizá-la para secar panos

• Não forrar as prateleiras

• Descongelar a geladeira e verificar as borrachas de vedação regularmente

Iluminação

• Utilizar iluminação natural ou lâmpadas de LED. Apagar a luz ao sair de um cômodo; pintar o ambiente com cores claras também ajuda.

Ferro de passar

• Juntar roupas para passar de uma só vez

• Separar as roupas por tipo e começar por aquelas que exigem menor temperatura

• Nunca deixe o ferro ligado enquanto faz outra coisa

Aparelhos em stand-by

• Retirar os aparelhos da tomada quando possível ou durante longas ausências