Veja o que vai rolar em Aquidauana neste fim de semana  

Divulgação

Se o feriado é prolongado, o lazer também será. Aquidauana está com eventos para proporcionar lazer para todas as famílias, e o melhor com entrada gratuita.



No sábado, dia 4, vai acontecer no Supermercado Atlântico, a I Feira de Empreendedorismo Indígena Sul-mato-grossense. O evento organizado pelo Time Enactus vai contar com a exposição e venda de artesanatos indígenas produzidos por empreendedores das aldeias da região. O público terá a oportunidade de apreciar trabalhos como roupas, bijuterias, cerâmicas, dentre outros, que estarão disponíveis para compra.



A Time Enactus, que promove a feira, é uma organização internacional sem fins lucrativos e que fornece uma plataforma para equipes de universitários produzirem projetos de desenvolvimento comunitário A meta é estimular o talento das pessoas estimulando as mesmas a melhorarem seus meios de subsistência.



Em Aquidauana, a Time Enactus conta com uma equipe em torno de 20 pessoas, formada por estudantes e professores do campus da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), do município. O evento vai acontecer no Atlântico, que fica na rua Oscar Trindade de Barros, 1169 no bairro Santa Therezinha, em Aquidauana.



O Sabor regional também está na agenda do lazer no fim de semana



No Domingo, dia 5, a diversão da família será na Lagoa Comprida, que fica no bairro da Serraria, na cidade. Será o 8º Encontro de Comitivas, que vai acontecer a partir das 9 horas da manhã e vai contar com a participação das comitivas da região que irão preparar a comida das comitivas, além de muito lazer e recreação para a criançada e para os adultos, um Baile Carapé.



Toda a animação dessa festa será embalada pelos cantores, Michel & Felipe, Brendo e Vinícius e o grupo Campezito.



Aos que vão saborear a comida preparada pelas comitivas, é preciso levar pratos e talheres. E para a festa ficar ainda melhor e mais animada, haverá uma premiação para quem levar o melhor prato.



O 8º Encontro de comitivas é uma promoção da Prefeitura Municipal de Aquidauana através da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo).