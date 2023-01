Vendas do comércio varejista caem 2,6% em MS

Ronald Regis

O volume de vendas do comércio varejista de Mato Grosso do Sul apresentou queda de 2,6% em novembro.

A informação é da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), nesta quarta-feira (11).

Conforme divulgado, se comparado a novembro de 2021, o comércio varejista cresceu 4,8%.

Já no ano de 2022, o comércio varejista acumulou crescimento de 6,6%, já nos últimos 12 meses o acumulado ficou em 6,3%.

Em relação ao comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças de material de construção, houve queda de 1,6%.



No volume de vendas, em relação a novembro do ano anterior, MS apresentou taxa positiva de 2,1%. O acumulado do ano é de 4,7% e nos últimos 12 meses alta de 4,9%.