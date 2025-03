Vendaval destelha horta do Seu ZÃ© em AnastÃ¡cio e causa danos em Aquidauana

Você Repórter

Moradores de Aquidauana e Anastácio foram surpreendidos por um forte vendaval na tarde deste sábado, que causou grandes danos nas duas cidades. O temporal, acompanhado de rajadas de vento intensas, destelhou casas e árvores derrubou.

Em Anastácio, a horta do Seu Zé, localizada no Jardim Independência, foi um dos locais mais afetados. A estrutura da horta foi destruída pelo vendaval, com telhas e materiais espalhados pelo terreno. A situação foi registrada em fotos e vídeos que mostram os danos causados pela situação.

Ainda não há informações do prejuízo deixado pelo vendaval.

Em Aquidauana, na Rua João Pace, no Bairro da Exposição, também foi atingida pela tempestade. Uma árvore de grande porte caiu com a intensidade do vento, bloqueando a via e dificultando o trânsito. Equipes da Prefeitura de Aquidauana e da Energisa foram rapidamente acionadas para realizar o restabelecimento de energia e a remoção das árvores.