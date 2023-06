Põe na agenda o 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana

7º Encontro de Relíquias de Aquidauana 9, 10 e 11 de junho / O Pantaneiro

Com entrada franca, nos dias 9, 10 e 11 de junho, a festa do automobilismo será na avenida Pantaneta, no bairro Alto da cidade. Vários shows musicais como o de Chicão Castro, com muito rock, blues e pop, tatuadores fazendo seus trabalhos na hora, praça de alimentação, banheiro e segurança. Junto a tudo isso, a emoção das motocicletas do Jacaré du Brejo, com suas manobras radicais. Está todo mundo esperando ansiosamente por essa festa.