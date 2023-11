Ventania derruba árvores em carro e casa em Corumbá

Veículo sofreu danos / Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Uma ventania em Corumbá causou a queda de árvores em ruas de Corumbá, duas caíram sobre um carro e o telhado de uma casa, na manhã desta sexta-feira, 3.

Segundo Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada por volta das 8h08, após uma árvore cair sobre o telhado. Os galhos altos caíram sobre dois terrenos entre as Ruas Cáceres e Barrão do Melgaço, no bairro Universitário.

A outro ocorrência aconteceu sobre um carro estacionado na Rua Frei Mariano, próximo à Rua Antônio Maria, no Centro de Corumbá.

Apesar dos danos, não houve feridos. A equipe realizou a poda.