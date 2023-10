Vento derruba árvore sobre moto na Rua Bichara Salamene

Acidente causou danos na moto / Ronald Regis/O Pantaneiro

Uma árvore de sete copas caiu sobre a motocicleta de Robson Jorge Negrete, na tarde desta quinta-feira, dia 19, em Aquidauana. O incidente ocorreu quando Robson, que tem 60 anos, estacionou o veículo no centro da cidade para pagar algumas contas, próximo à Rua Bichara Salamene, próximo à Estação Ferroviária.

Ao ser abordado por nossa reportagem, o motociclista afirmou que vai esperar o Corpo de Bombeiros para saber a extensão dos estragos. No local, constatamos que a árvore quebrou próximo à raiz e, por ser de grande porte, poderia ter ferido alguém, o que não aconteceu. Inicialmente, o dono da Honda Pop 110 identificou avarias no guidão e retrovisor, mas ainda não estima o valor do prejuízo.