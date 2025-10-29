Ventos e chuvas danificam semáforos e placas em Corumbá

Equipes da Prefeitura trabalham para restabelecer o trânsito nos pontos afetados
A manutenção será feita assim que o tempo permitir / Divulgação
Fortes ventos e chuvas que atingiram Corumbá nos últimos dias causaram danos em semáforos e sinalizações em diferentes pontos da cidade. A Prefeitura, por meio da Agetrat, já iniciou os reparos para normalizar o tráfego o quanto antes.
No cruzamento da rua Campo Grande com a rua Edu Rocha, um caminhão colidiu com o semáforo, que está em reparo. A equipe aguarda a cura do concreto para instalar um repetidor e colocar o equipamento em funcionamento.
Já na rua Luiz Feitosa com a rua América, rajadas de vento e chuva provocaram falha na rede elétrica que alimenta o semáforo. A manutenção será feita assim que o tempo permitir, garantindo a segurança dos técnicos.
Além disso, placas de sinalização foram danificadas na rua Sete de Setembro e no cruzamento da rua Colombo com a rua Firmo de Matos.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Cidades
Ordem de serviço foi assinada
Polícia
Segundo a decisão judicial, a gravidade dos crimes motivou a manutenção do regime fechado
Saúde
Com 40 horas, o curso on-line é voltado para o aprimoramento da segurança vacinal em todo o país
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS