Ventos e chuvas danificam semáforos e placas em Corumbá

A manutenção será feita assim que o tempo permitir / Divulgação

Fortes ventos e chuvas que atingiram Corumbá nos últimos dias causaram danos em semáforos e sinalizações em diferentes pontos da cidade. A Prefeitura, por meio da Agetrat, já iniciou os reparos para normalizar o tráfego o quanto antes.

No cruzamento da rua Campo Grande com a rua Edu Rocha, um caminhão colidiu com o semáforo, que está em reparo. A equipe aguarda a cura do concreto para instalar um repetidor e colocar o equipamento em funcionamento.

Já na rua Luiz Feitosa com a rua América, rajadas de vento e chuva provocaram falha na rede elétrica que alimenta o semáforo. A manutenção será feita assim que o tempo permitir, garantindo a segurança dos técnicos.

Além disso, placas de sinalização foram danificadas na rua Sete de Setembro e no cruzamento da rua Colombo com a rua Firmo de Matos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!