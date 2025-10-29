Acessibilidade

29 de Outubro de 2025 • 20:59

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Ventos e chuvas danificam semáforos e placas em Corumbá

Equipes da Prefeitura trabalham para restabelecer o trânsito nos pontos afetados

Redação

Publicado em 29/10/2025 às 17:15

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A manutenção será feita assim que o tempo permitir / Divulgação

Fortes ventos e chuvas que atingiram Corumbá nos últimos dias causaram danos em semáforos e sinalizações em diferentes pontos da cidade. A Prefeitura, por meio da Agetrat, já iniciou os reparos para normalizar o tráfego o quanto antes.

No cruzamento da rua Campo Grande com a rua Edu Rocha, um caminhão colidiu com o semáforo, que está em reparo. A equipe aguarda a cura do concreto para instalar um repetidor e colocar o equipamento em funcionamento.

Já na rua Luiz Feitosa com a rua América, rajadas de vento e chuva provocaram falha na rede elétrica que alimenta o semáforo. A manutenção será feita assim que o tempo permitir, garantindo a segurança dos técnicos.

Além disso, placas de sinalização foram danificadas na rua Sete de Setembro e no cruzamento da rua Colombo com a rua Firmo de Matos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Cidades

Corumbá oferece até 100% de desconto em juros e multas de dívidas

Cidades

Corumbá lança portal digital para ampliar participação popular

Cidades

Miranda terá nova creche e autoridades vistoriaram local das obras

Ordem de serviço foi assinada

Cidades

Feira Noturna de Nioaque acontece neste sábado com produtos locais

Publicidade

Cidades

Dia do Servidor: ponto facultativo em Miranda será na segunda

ÚLTIMAS

Polícia

Idoso procurado por homicidio e ocultação de cadáver é preso na Capital

Segundo a decisão judicial, a gravidade dos crimes motivou a manutenção do regime fechado

Saúde

Profissionais de saúde terão qualificação sobre emergências em imunização

Com 40 horas, o curso on-line é voltado para o aprimoramento da segurança vacinal em todo o país

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo