Vereadores indígenas passam por capacitação em MS

Pela primeira vez, Mato Grosso do Sul, estado que abriga a terceira maior população indígena do Brasil, promoveu uma capacitação voltada exclusivamente para vereadores indígenas. Mais do que uma formação, o encontro foi um espaço de troca, de reconhecimento e de construção coletiva, onde lideranças de diferentes etnias e mandatos se encontraram para compartilhar experiências e aprender juntos.

A iniciativa, promovida pela Secretaria de Estado da Cidadania, por meio da Subsecretaria dos Povos Originários, nos dias 26 e 27 de junho, marca um momento inédito de valorização dos 17 representantes que carregam, ao mesmo tempo, a responsabilidade de legislar por seus municípios e de dar voz às comunidades que, historicamente, ficaram à margem das decisões políticas.

“É a primeira vez na história que nós, indígenas, estamos ocupando esses espaços. Primeiro foi lá nas câmaras municipais, e hoje você tem até no Governo Federal, com a criação do Ministério. Com tudo isso que estamos tendo, você não precisa ser apenas vereador”, comenta a parlamentar de Antônio João, Inaye Lopes Kaiowá.

A vereadora que já está no segundo mandato ressalta que o encontro é necessário para além da formação de legisladores. “A nossa atuação é específica, como a gente vai lidar com a nossa comunidade, como a gente vai cobrar. Então, essa capacitação é muito importante, e incluiu até agenda na Casa Civil. Pela primeira vez o Governo do Estado está ouvindo os vereadores, e isso é fundamental para nós, independente de partido, de onde estamos vindo. Nós temos que estar alinhados dentro da política para que a nossa comunidade possa ser atendida pelas políticas públicas do Estado”, ressalta Inaye.

Entre os participantes da capacitação estavam tanto vereadores de primeiro mandato, como a kadiwéu Carla Mayara, de Porto Murtinho, quanto nomes com trajetórias consolidadas, como Otacir Pereira Figueiredo, vereador terena de Sidrolândia, que já soma três mandatos e chegou a presidir a Câmara Municipal.

A gente entendeu que tudo passa pela Câmara. Se a pauta indígena não estiver lá, ninguém vai colocar por nós. Por muito tempo, nossas comunidades só recebiam as sobras das decisões. Hoje, a gente senta à mesa para decidir”, destaca Otacir.

O vereador que já foi presidente da Câmara de Sidrolândia relembra ainda que o que antes eram considerados ‘votos de manobra’, hoje são vistos como força política. “Temos 17 vereadores indígenas eleitos em Mato Grosso do Sul. Podemos e devemos sonhar com deputados estaduais e federais. Nós estamos prontos para isso”, assegura.

Para Carla, que vive sua primeira experiência política, o aprendizado vai além da legislação. “A gente percebe que muitas das nossas lutas são coletivas. Propus que fizéssemos um protocolo único para as pautas das aldeias, como infraestrutura, acessos, segurança alimentar e cidadania. Unidos, temos mais força para conquistar”, explicou a vereadora de Porto Murtinho.

Para o vereador de segundo mandato e atual vice-presidente da Câmara Municipal de Japorã, Dorival Velasquez, a capacitação também foi um momento de refletir sobre o futuro, fortalecer os parlamentares e inspirar novos caminhos.

“Quando disputei a primeira eleição, eu queria que as nossas comunidades fossem ouvidas. Hoje, como vereador, percebo que ainda temos muito a conquistar. Essa capacitação nos dá ferramentas e abre caminhos para levar melhorias reais para o nosso povo. Mais do que ocupar um cargo, é preciso mostrar, com trabalho e resultados, que as aldeias contribuem ativamente para o desenvolvimento do Estado”, conclui.

