Vestibular UEMS 2024 oferta 811 vagas em 38 cursos de graduação

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, entre às 9h do dia 11 de setembro e às 23h59 do dia 09 de novembro de 2023 (horário oficial de Mato Grosso do Sul), no endereço eletrônico: https://concurso.fapec.org, onde estarão disponibilizados o formulário de inscrição, o boleto bancário e todos os Editais do PSV-UEMS 2024. Confira o edital, clique aqui.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 100,00 e pode ser paga até 10 de novembro de 2023, observando sempre o horário de funcionamento do sistema bancário.

Isenção de inscrição

Os candidatos amparados pela Lei Estadual nº 2.136, de 14 de agosto de 2000, que dispõe sobre a isenção do pagamento da taxa de inscrição para vestibular a alunos de escolas públicas.

O período de solicitação da isenção do pagamento da taxa de inscrição será de 11 de setembro a 06 de outubro de 2023.

No ato da inscrição, obedecendo o prazo, o candidato deverá assinalar a solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição para “SIM” e anexar (em formato PDF, com até 10 MB) a documentação comprobatória do direito à isenção da taxa de inscrição (declaração de conclusão ou de matrícula no Ensino Médio em escola pública). As solicitações de isenção do pagamento da taxa de inscrição serão analisadas e julgadas pela Fapec.

Cursos

Para o Processo Seletivo Vestibular 2024 (PSV) estão sendo ofertados 38 cursos, entre as novidades estão a graduação em Direito (Bacharelado) no município de Bataguassu; a graduação em Direito (Bacharelado) na Unidade Moreninhas em Campo Grande; e na Unidade da UEMS em Naviraí o curso de Engenharia de Alimentos (Bacharelado) que antes era integral agora terá aulas no período noturno, e a graduação em Química Tecnológica e Agroquímica (Bacharelado) também oferecido no período noturno.