VeterinÃ¡ria oferece palestra sobre eutanÃ¡sia em animais

Facebook, Reprodução

Médica veterinária e criadora de próteses ortopédicas para cães e gatos, Maria Angela Panelli leva esperança e qualidade de vida para animais mutilados e com diversas deficiências. Conhecida nacionalmente por salvar a vida de animais da eutanásia, a profissional é palestrante confirmada na III Jornada de Pesquisa e Tecnologias do Bioparque Pantanal. O tema abordado será “Reabilitação de Animais Silvestres”.

O evento que marca o terceiro aniversário do maior aquário de água doce do mundo será realizado nos dias 26, 27 e 28 de março. De acordo com a programação, Maria Angela Paneli palestrará no dia 27. As inscrições para a jornada são gratuitas e pode ser feita pelo link.

A Jornada de Pesquisas e Tecnologias é um evento técnico científico que visa integrar diversos profissionais e instituições de ensino, para dialogar temas relevantes que vão de encontro com a pesquisa e a conservação do patrimônio natural. O tema escolhido para 2025 é “Conservação em tempos de crises climáticas”.

Maria Fernanda Balestieri, Diretora-geral do Bioparque Pantanal destacou que o intercâmbio técnico científico que ocorre durante os três dias de evento é essencial para fortalecer a comunidade científica. “A troca experiências entre especialistas, estudantes e pesquisadores é essencial para fortalecer a ciência e trazer novas perspectivas sobre os enfrentamentos das mudanças climáticas. O Bioparque tem sido um espaço de referência nesse sentido, e nossa Jornada busca exatamente isso, levantar diálogos e inspirar ações concretas em ações concretas em prol da biodiversidade”.

Além de palestras, o evento contará com apresentações de projetos de pesquisas e avanços tecnológicos, desenvolvidos por colaboradores e pesquisadores do Bioparque Pantanal, talks, minicursos, passarinhada e lançamento de livro.