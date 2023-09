Veterinário registra alta e baixa em águas na Serra do Amolar

Antes de depois da cheia e baixa do rio / Fotos: Geovani Tonolli

Mato Grosso do Sul enfrenta um novo período de estiagem, com chuvas abaixo do esperado em setembro. Imagens comparam a cheia do início do ano com o nível atual na Serra do Amolar, Pantanal de Corumbá.

Os registros foram feitos pelo veterinário do IHP (Instituto Homem Pantaneiro, Geovani Tonolli. Na primeira, em maio deste ano, o nível da água deixa uma casa de madeira em meio a imensidão do Rio Paraguai. Já a segunda, em setembro, caracteriza uma mancha do antigo nivelamento da água, atualmente baixo.

O boletim diário do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), com dados da ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico), informa que, apesar da diferença de níveis, a cota de permanência nas estações do Rio Paraguai está normal para o período, variando de 143 a 399 centímetros.

Cerca de cinco trechos em rios do Estado estão em cota de estiagem, abaixo do nivelamento de permanência:

Rio Cuiaá na estação da Pousada Taiamã;

Rio Aquidauana, em Aquidauana;

Rio Aporé, em Cassilândia;

Rio Pardo, na Fazenda Buriti;

Rio Dourados, em Dourados.

O destaque da previsão do tempo para o Estado durante o fim de semana, entre esta sexta-feira e domingo, 29 e 1°, é a elevação das temperaturas com possibilidade de pancadas de chuvas.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), são previstas temperaturas mínimas entre 17-21°C e máximas que podem atingir os 33°C nas regiões sul e leste do estado. Para as regiões norte, pantaneira, bolsão e sudoeste, temperaturas mínimas entre 21 e 24°C e máximas de até 36°C.

Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 40 e 60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento com valores acima de 60 km/h. Além disso, são esperados baixos valores de umidade relativa do ar de 20 a 40%, com destaque nas regiões pantaneira e sudoeste do estado.