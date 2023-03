Vice-governador destaca integração das forças de segurança durante troca de comando da PF em MS

A integração das forças que atuam na segurança pública do Estado foi destacada pelo vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha / João Garrigó

A integração das forças que atuam na segurança pública do Estado foi destacada pelo vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, durante troca de comando da superintendência regional da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (21).

“Estamos em um Estado com mais de mil e quinhentos quilômetros de fronteira com toda a sua complexidade, mas é um estado em que existe uma integração das forças de segurança muito grande trabalhando em conjunto”, disse.

O novo superintendente regional da Polícia Federal no Estado de Mato Grosso do Sul, delegado Agnaldo Mendonça Alves, chega para ocupar o cargo deixado pelo delegado Chang Fan.

“Agradeço o trabalho e a dedicação com que o delegado Chang Fan desempenhou sua função e a parceria que teve esses anos com o Governo do Estado. Ele possui uma lista de serviços extraordinários prestados ao Mato Grosso do Sul. Aproveito para dar as boas-vindas ao delegado Agnaldo e desejar sucesso na nova missão”, completou o vice-governador.

O novo superintendente assinou oficialmente o termo de posse, destacando que a nova gestão estará fundamentada no diálogo e harmonia, priorizando a construção, reforma e ampliação de delegacias da Polícia Federal.

“Cada um dos meus antecessores acrescentou algo melhor a essa superintendência. Obras, novas práticas e principalmente um bom ambiente de trabalho. Fundamental para a instituição que realiza suas principais funções em equipe. Vamos manter isso. Sem prejuízo das demais realizações e sempre com a consciência de que a razão de existir da polícia federal é servir a população”, reforçou.

Ainda acompanharam a solenidade o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira; o delegado-geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel Filho; o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Renato dos Anjos Garnes; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Frederico Reis Pouso Salas e demais autoridades civis e militares.