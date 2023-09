Vila Afonso Paim recebe limpeza com patrola na próxima segunda-feira

Cronograma prevê limpeza com patrola e caminhão / Divulgação

A Vila Afonso Paim, em Anastácio, recebe na próxima segunda-feira, 2, a limpeza para recolhimento de galhos e entulhos.

Segundo a Secretaria de Obras, equipes estarão nas ruas com patrolas em todas as ruas do bairro. Moradores podem deixar galhos e pequenos entulhos em frente de casa para retirada e descarte correto.

Vale lembrar que não podem ser descartados nas ruas eletrodomésticos e móveis.