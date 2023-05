Aquidauana já registrou 214 furtos e 40 crimes de estelionato em 2023 

Em três meses, Aquidauana já tem a metade de furtos registrados em todo o ano passado / Ronald Regis

Dados da Sejusp (Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública) apontam que, em Aquidauana, no ano de 2022 ocorreram 126 crimes de estelionato e, nos três primeiros meses de 2023, já somam 40 casos. Na cidade de Anastácio, 54 crimes dessa natureza foram registrados pela polícia, e este ano até o momento já somam 25, proporcionalmente a metade do ano de 2022, só nos três primeiros meses deste ano. Seguindo esse levantamento, em Corumbá, foram 469 casos em 2022 para 134; Terenos 59 crimes dessas características nos anos passado e, até o momento, 23. Miranda somou em todo ano de 2022, 63 casos de estelionato para 30 somente no período de janeiro a abril de 2023.

Um tipo de crime que chama muito atenção para essa região, é o de furto. Em Corumbá, foram 1.361 ocorrências em todo 2022, para 437 até o primeiro trimestre de 2023. Aquidauana, 439 furtos durante 2022 e até o momento, 214. Anastácio 255 em todo ano passado e nos três primeiros meses de 2023 está em 92. No município de Terenos foram registrados 187 casos por todo ano passado, contra 64 até o momento. Pelo levantamento, em 2022, no município de Miranda, ocorreram 157 furtos no ano passado. Em 2023 já está em 56 registros de furtos.

Esses dados fazem parte de um levantamento da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Mato Grosso do Sul) que são atualizados frequentemente. Essas informções são referentes até o fechamento desta matéria.

Violência é elevada no Estado, aponta levantamento da Sejusp

A violência é um assunto que circula em todas as rodas de conversa, uma vez que ela está no ambiente de todo cidadão, seja na rua, no trânsito, mesmo no trabalho e, até dentro de casa. Ser vítima de um crime é uma condição que ronda a todos, independentemente da idade ou do gênero.

Sobre este assunto, a Sejusp apresentou um levantamento numérico até o presente momento, para os casos de violência. O Pantaneiro teve acesso a esse material e realizou esta matéria para situar o leitor sobre sua cidade e os casos de violência que mais aconteceram nela, nestes primeiros meses de 2023, comparados com todos os casos nas mesmas regiões, em todo o ano de 2022.

Dados apresentados pelo monitor da violência, que reúne uma parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apontam os números em cada Estado da Federação e revelam que o Mato Grosso do Sul, registrou a maior taxa de feminicídio do Brasil: 3,5 crimes a cada 100 mil mulheres.

O mesmo estudo apontou que no ranking de violência geral, Mato Grosso do Sul ficou na 19ª posição, com 50 crimes violentos. Numa média de 18 crimes por 100 mil habitantes,o padrão de levantamento internacional utiliza a taxa de 100 mil habitantes para dados anuais. O índice nacional leva em conta toda a população brasileira, mesmo quando não há dados de todos os estados).

Fazendo um recorte desses números do ano passado para 2023, O Pantaneiro comparou algumas cidades vizinhas a Aquidauana, apresentando alguns detalhados sobre esses municípios.





Aquidauana ainda não apresentou feminicídios em 2023



O que chama a atenção dentre os crimes mais frequentes numa sociedade é o feminicídio. No ano de 2022 o município de Aquidauana, segundo dados da Sejusp, não registrou um crime com essa característica. Nos três primeiros meses deste ano, no município foram registrados quatro assassinatos por menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Já em Corumbá, no ano passado, duas mulheres foram mortas por feminicídio. Este ano, somente nos três primeiros meses, cinco vítimas já foram assassinadas com essa característica.

Na cidade vizinha, Anastácio, uma mulher foi assassinada por feminicídio, em 2022, e neste ano, até o momento, o município já registrou quatro crimes de ódio contra o gênero feminino, o que expressa um alto índice para uma pequena cidade num curto período. Seguindo o levantamento, a cidade de Terenos, contabilizou duas mortes por esse tipo de assassinato, e este ano, até o momento, três vítimas de feminicídio foram feitas. O município de Miranda, não contabilizou um crime com essas características durante todo o ano de 2022. Pelas estatísticas da Sejusp, neste ano, até a presente data, também não ocorreu um assassinato dessa classificação.