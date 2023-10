Votação para escolha do nome do novo Sistema de Processos Administrativos termina nesta sexta-feira

Termina nesta sexta-feira (27) a votação aberta pela SAD (Secretaria de Estado de Administração) para a escolha do nome do novo Sistema de Processos Administrativos, meio eletrônico para gestão dos processos administrativos do Poder Executivo Estadual.

A enquete está disponível no Portal do Servidor www.portaldoservidor.ms.gov.br e o vencedor será divulgado no sábado, 28 de outubro, Dia do Servidor. No portal estão disponíveis as seis opções de nomes: e-MS, SPE-MS, PROCESSOS-MS, e-PROCESSOS, PROeMS, ePRO-MS. Os servidores públicos estaduais e a população podem auxiliar na escolha do novo sistema.

A plataforma unificada de demandas internas e externas para tramitação de documentos e virtualização de processos da administração pública vai revolucionar a forma como os documentos e processos são encaminhados na Gestão Estadual.

Conforme a secretária de Administração, Ana Nardes, a ferramenta marca um ciclo de inovação tecnológica para a gestão digital dos processos administrativos do Estado, iniciativa que vai garantir a celeridade, produtividade, economicidade, melhores resultados e modernização governamental.

“Queremos que a população faça parte desse importante momento que marca um novo ciclo de inovação tecnológica dos processos administrativos em Mato Grosso do Sul", garante.

Avanço

A modernização da tramitação de demandas administrativas do Governo de Mato Grosso do Sul já está em funcionamento em seis unidades da administração, direta e indireta.

Atualmente a Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica), Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), PGE (Procuradoria Geral do Estado), CGE (Controladoria Geral do Estado) e Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) utilizam a plataforma unificada de demandas internas e externas.

A ação é alinhada com as diretrizes governamentais de transformação digital do Governo do Estado, e realizada em parceria entre a SAD (Secretaria de Estado de Administração) e a Segov. O sistema para tramitação de documentos e virtualização de processos da administração pública, lançado em julho deste ano, vai começar a funcionar de forma efetiva a partir de janeiro de 2024.