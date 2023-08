Voucher Transportador divulga primeira chamada de inscritos

São 410 candidatos classificados / Divulgação

Geração de empregos e qualificação profissional. Com este lema o programa “Voucher Transportador” realizado pelo Governo do Estado divulgou a primeira chamada dos candidatos classificados para seleção. Eles terão que apresentar os documentos e atender as exigências no prazo previsto no edital.

São 660 vagas abertas para profissionais que desejam passar por qualificação na função de motorista de carga e ônibus e ainda ter a oportunidade incluir as letras “D” e “E” na habilitação com custo zero, com tudo arcado pelo Governo. Se os candidatos selecionados não atenderem as demandas solicitadas, novas chamadas serão feitas para preencher as vagas.

São 410 candidatos classificados para Campo Grande, 100 a Três Lagoas, 40 em Dourados, 50 para Ribas do Rio Pardo, além de Corumbá (20), Chapadão (20) e São Gabriel do Oeste (20). Clique aqui e confira a lista dos classificados.

A expectativa é que os selecionados façam primeiro a inclusão das letras “D” e “E”, com custo zero, depois farão a qualificação profissional no Sest Senat, para que assim estejam aptos a preencher as vagas de trabalho disponíveis no setor de transporte.

O programa lançado pelo Governo do Estado, é desenvolvido pela Semadesc (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), em parceria com o Sest Senat, com participação efetiva do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de MS).

O objetivo desta iniciativa é atender o setor de transportes, que tem vagas disponíveis para motoristas, no entanto não consegue preencher as funções por falta de qualificação dos profissionais. Com este apoio o Governo movimenta a economia, gera empregos e aumenta a renda da população.

O Governo do Estado também publicou uma resolução que apresenta os critérios usados para seleção dos candidatos e regras do certame. O Voucher Transportador teve grande procura por parte da população, tanto que recebeu 7.339 inscrições.

“A prosperidade e o crescimento é um instrumento que se faz com educação e qualificação. A gente vai inserir as pessoas dentro desse processo. Vamos entregar em breve mil carteiras de motoristas D e E para todo o Estado, junto com a carteira de trabalho. Não é a carteira de motorista, é a carteira de trabalho, porque ele sai dali empregado, este é o maior programa social que a gente pode oferecer para a nossa gente”, afirmou o governador Eduardo Riedel.