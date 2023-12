Voucher Transportador garante ascensão profissional em MS

Cielton conheceu o programa pela televisão / Bruno Rezende

Ascensão profissional, oportunidade única e melhor salário. Com este pensamento, Cielton Vieira entrou no programa “Voucher Transportador”, que vai garantir a ele a mudança na sua carteira de habilitação da categoria “D” para “E”, com custo zero. Neste pacote ainda tem capacitação e qualificação gratuita e mudança de função na sua empresa, o que vai lhe permitir uma renda maior.

O programa desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da Semadesc (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação vai pagar a mudança na categoria (D e E) para mil motoristas no Estado, que após esta qualificação terão acesso às vagas disponíveis no mercado de trabalho.

Cielton conheceu o programa pela televisão e logo se animou em participar desta iniciativa que vai mudar sua vida profissional. “É uma oportunidade única, quando descobri logo quis participar. Se não fosse o programa seria complicado trocar de categoria, porque não é barato. Nem todo mundo tem este dinheiro disponível. Eu, por exemplo, deixaria para depois”, contou.

Ele já trabalha há 11 anos no setor de transporte e na sua atual empresa desde 2015. Começou na função de ajudante, por não ter experiência comprovada na carteira. Depois se tornou motorista. Agora com a mudança (carteira) e qualificação poderá mudar de função e começar a dirigir as carretas da empresa.

“A empresa me deu a oportunidade de ser motorista, mas só com veículos permitidos até a categoria D, agora vou mudar para E, e assim dirigir as carretas. Meu objetivo é começar com as viagens aqui dentro do Estado, depois vou almejar ainda mais”.Cielton reconhece que sua principal motivação é a questão financeira, pois na nova função irá aumentar o salário, mas também comemora a ascensão profissional e a qualificação que terá acesso, sem gastar nada. “A gente sempre pensa no aumento da renda, mas ainda vou aproveitar os cursos para que eu me torne um profissional mais capacitado”.

Participando desta nova realidade, ele incentiva outros motoristas a participarem do programa, já que há muitas vagas disponíveis no setor. “Quem tiver oportunidade, deve se inscrever e participar. Estão faltando motoristas qualificados no setor para trabalhar. Serviço tem, mas está faltando a capacitação”.

Programa

Realizado pelo Governo do Estado, o programa inovador tem parceria com o “Sistema S” pelo Sest Senat, que promove a capacitação dos profissionais. O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de MS) tem papel efetivo na questão das aulas e exames para troca de categoria.

Na primeira etapa foram abertas 660 vagas, sendo 410 candidatos classificados para Campo Grande, 100 a Três Lagoas, 40 em Dourados, 50 para Ribas do Rio Pardo, além de Corumbá (20), Chapadão (20) e São Gabriel do Oeste (20). A procura foi expressiva por parte da população, tanto que recebeu 7.339 inscrições. No ano que vem novos selecionados terão acesso a esta oportunidade única. O objetivo desta iniciativa é atender o setor de transportes, que tem vagas disponíveis para motoristas, no entanto, não consegue preencher as funções por falta de qualificação dos profissionais. Com este apoio o Governo movimenta a economia, gera empregos e aumenta a renda da população.

O governador Eduardo Riedel destacou que a qualificação profissional é uma das prioridades da sua gestão, pois assim atende das demandas do mercado, gera novos empregos, aumenta a renda da população e contribui com o desenvolvimento do Estado, que vive momento de crescimento e transformação.

“A prosperidade e o crescimento é um instrumento que se faz com educação e qualificação. A gente vai inserir as pessoas dentro desse processo. O Voucher Transportador não apenas muda a categoria (habilitação), não é a carteira de motorista, é a carteira de trabalho, porque ele sai dali empregado, este é o maior programa social que podemos oferecer para nossa gente”.