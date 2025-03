Workshop no Detran explora o futuro da IA no serviço público de MS

Rachid Waqued

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), sempre atento às inovações tecnológicas, promoveu na última sexta-feira (21) o Workshop "Inteligência Artificial a Serviço do Detran-MS", em parceria com a Inovvati Tecnologia. O evento buscou explorar o impacto da IA na administração pública, destacando soluções que beneficiam tanto servidores quanto cidadãos.

O Secretário Executivo de Transformação Digital do Governo do Estado, Robson Alencar, ressaltou a importância da IA nos serviços públicos e reforçou a necessidade de manter a humanização nos processos administrativos.

“É essencial que pensemos como cidadãos: onde a IA pode efetivamente contribuir? Esta é a primeira vez, em 30 anos de governo, que impulsionamos a tecnologia de maneira estruturada. O digital é um dos pilares dessa transformação, e a IA tem sido cada vez mais demandada. Mas como aplicá-la de forma prática? Qual é seu verdadeiro impacto? O convite é para que reflitam sobre isso e compartilhem suas ideias”, enfatizou.

Tecnologias em foco

O workshop contou com a palestra de Kenneth Corrêa, especialista em inovação, que trouxe exemplos práticos do uso da IA, além de apresentar ferramentas capazes de otimizar operações e processos administrativos. Ele disponibilizou QR Codes para que os participantes acessassem assistentes de IA como ChatGPT, Copilot, Gemini, Meta AI, Claude e Deepseek, demonstrando suas aplicações em pesquisa, produção de textos, análise de dados e elaboração de apresentações.

Kenneth incentivou os presentes a testarem as ferramentas e superarem receios sobre a IA. “Quando deixamos o medo de lado e exploramos a tecnologia de perto, conseguimos formar nossa própria opinião. Meu conselho é: testem! A tecnologia está acessível a todos”, destacou.

IA no Detran-MS

Durante o evento, a equipe liderada por Odair Mendonça Júnior, Diretor de Inovação e Novos Projetos da Inovvati, apresentou soluções de IA já implementadas no Detran-MS. Entre elas, o "Monitoramento Anticorrupção", que opera 24 horas por dia analisando bancos de dados e identificando padrões atípicos em operações internas. A ferramenta permite um acompanhamento detalhado por região, municípios, agências e servidores, garantindo maior transparência e segurança.

Outra inovação é o "Papa Processos", que automatiza a análise de processos administrativos e judiciais da JARI (Junta de Análise de Recursos de Infração). A IA sintetiza informações, categoriza ordens de serviço e facilita a elaboração de recursos, tornando o trabalho dos servidores mais eficiente.

“A qualidade do serviço prestado ao cidadão exige tecnologia, e a inteligência artificial tem um papel fundamental nesse processo”, afirmou Rudel Espíndola Trindade Júnior, diretor-presidente do Detran-MS.

Além dessas soluções, foram apresentadas plataformas de atendimento com assistente virtual e uma cabine de autoatendimento imersivo, projetadas para aprimorar o suporte ao cidadão.

Integração e colaboração

A iniciativa do Detran-MS também envolveu servidores da área de TI de outras secretarias estaduais, reforçando a integração entre os órgãos públicos. A Superintendente de Governo Digital, Maria Eduarda Delgado, elogiou o compromisso do Detran em melhorar a experiência do cidadão e destacou a importância de utilizar canais acessíveis, como o WhatsApp, para facilitar a comunicação com o público.

Maria Helena Catelan, servidora da Secretaria de Fazenda, saiu do evento motivada. “Muitas vezes evitamos a IA por receios, mas vejo que ela pode tornar nosso trabalho mais produtivo e descentralizado. Já utilizamos IA na fiscalização do ICMS, mas viemos buscar novas ideias e aplicações”, comentou.

A imersão reuniu diretores, gerentes regionais e servidores do Detran-MS, além de representantes de órgãos como Segov, Sefaz, Agems, Polícia Militar, Iagro, PRF e o Departamento Municipal de Trânsito de Aquidauana, demonstrando a importância da IA para o setor público e seu potencial para transformar a gestão e o atendimento ao cidadão.