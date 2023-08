XIX Encontro de Fuscas e veículos antigos acontece em Ivinhema

Evento promete atrair centenas de pessoas / Arquivo Pessoal

Os amantes de veículos antigos estão prestes a vivenciar um evento memorável, que promete encantar tanto os entusiastas quanto os curiosos. Nos dias 02 e 03 de setembro, a Praça Deputado Nelito Câmara, na cidade de Ivinhema-MS, será palco do 19° Encontro de Fuscas e Veículos Antigos, um encontro que reúne a nostalgia de décadas passadas com a paixão pelo mundo automobilístico.

Os preparativos para esse grande encontro estão a todo vapor. Diversos clubes tanto do Mato Grosso do Sul quanto de outros estados já confirmaram presença, solidificando a importância e o prestígio que o evento alcançou ao longo dos anos. O encontro não só atrai expositores apaixonados por suas relíquias motorizadas, mas também uma multidão de visitantes que se dirigem à cidade para compartilhar dessa experiência única.

Carlinhos, um dos entusiastas e organizadores do evento, ressaltou ao O Pantaneiro a relevância do Encontro de Fuscas e Veículos Antigos de Ivinhema como um catalisador de intercâmbio cultural e automobilístico. "O evento não apenas celebra a história dos automóveis que marcaram época no Brasil e no mundo, mas também promove uma verdadeira jornada no tempo para os participantes", disse Carlinhos.

lém da exibição de automóveis icônicos, o encontro oferecerá uma série de atividades e atrações para todos os públicos. Shows musicais ao vivo, uma praça de alimentação com opções variadas, um stand de vendas de miniaturas e brinquedos para crianças, assim como peças para veículos, estão entre as muitas atividades planejadas. Com uma gama tão diversificada de atrações, o evento se estabelece como uma oportunidade de entretenimento para toda a família.

A realização do 19° Encontro de Fuscas e Veículos Antigos é possível graças à colaboração da Prefeitura Municipal de Ivinhema, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer da cidade. A organização do evento está sob os cuidados do CAR Clube dos Amigos Reliqueiros de Ivinhema, um grupo dedicado a preservar a história e a paixão pelos veículos clássicos.