XVIII Semana Nacional da Conciliação Trabalhista vai até 10 de novembro

Semana da conciliação teve início em MS / Assessoria/ Divulgação

A XVIII Semana Nacional da Conciliação iniciou na segunda-feira (6), e se estenderá até o dia 10 de novembro. Este evento anual, realizado desde 2015 em colaboração com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho pelo Conselho Nacional de Justiça, adotará o tema “Conciliação: a um passo da solução”, em sua edição atual.

O principal foco da semana são as conciliações processuais, ou seja, referentes a casos que já tramitam na Justiça. No entanto, também há possibilidade de acordo antes de a demanda ser judicializada e o próprio interessado busca a solução do conflito com o auxílio de conciliadores ou mediadores.

Segundo o Coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas – NUPEMEC – JT, juiz do trabalho Luiz Divino Ferreira, a Semana Nacional da Conciliação tem por finalidade viabilizar a realização de audiências buscando conciliação para solução dos processos, mas também mobilizar o trabalho interno, as varas do trabalho, os juízes do trabalho para que coloquem o processo em pauta.

Para essa edição, estão previstas 210 audiências no Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução e Disputas (CEJUSC – JT) de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. Os interessados podem solicitar o agendamento de uma audiência de conciliação, clicando aqui.

Anos Anteriores

Em 2022, durante a Semana Nacional de Conciliação foram fechados 382 acordos com quase R$ 13 milhões pagos aos trabalhadores de Mato Grosso do Sul. A Justiça do Trabalho em Mato Grosso do Sul realizou 1041 audiências e atendeu 4.138 pessoas.