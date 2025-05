Zero grau: Pantanal de MS deve ter temperaturas incomuns no inverno de 2025

Serra do Amolar no Pantanal de MS / Rogério Chelotti

Os moradores do Pantanal de Mato Grosso do Sul podem se preparar para um período de temperaturas mais baixas e chuvas na região em 2025, a partir do próximo final de semana (31) de acordo com as previsões do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC-MS).

Segundo os especialistas, uma frente fria de grande porte deve atingir o estado no início do mês de junho, trazendo uma queda significativa nas temperaturas e, ao mesmo tempo, chuvas que podem aliviar o clima seco que tem predominado na região.

Quando começa o frio?

A previsão indica que o início do período de temperaturas mais baixas deve ocorrer por volta de junho, marcando o começo de uma temporada de frio intenso que pode durar até o final do inverno, em meados de julho.

As temperaturas podem cair bastante, especialmente durante as madrugadas, com registros que podem chegar a valores próximos de zero grau em algumas áreas do Pantanal, o que é incomum na região.

Chuva e alívio para o clima seco

Além do frio, a frente fria deve trazer chuvas para as regiões sudoeste e do próprio Pantanal, ajudando a aliviar o clima extremamente seco que tem afetado o estado nos últimos meses. Essa precipitação é fundamental para a recuperação da vegetação e para o equilíbrio dos ecossistemas locais, além de beneficiar a agricultura e a criação de animais na região.

